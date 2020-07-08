بعد شرخ ركبته.. أحمد فهمي يطير لفرنسا بسبب آلام المريء

يعاني الفنان أحمد فهمي من الآم مبرحة، جراء إصابته بمرض نادر في المريء استلزم خضوعه لجراحتين في مصر وبلجيكا خلال الأشهر الماضية، إلا أنّهما لم تنهيا الآمه التي تداهمه من وقت لآخر.

وقال فهمي، لـ"الوطن"، إنّه يستعد للسفر بفرنسا 15 يوليو الحالي، لعرض حالته على استشاري فرنسي لمعرفة سبب تجدد الآلام التي باتت تؤرقه بشدة، مضيفا أنّه يأمل في عودته لحياته الطبيعية دون الآم أو أوجاع، بحسب قوله.

وكان فهمي أصيب بشرخ في الركبة قبل أيام، أثناء مشاركته في مباراة لكرة القدم مع أصدقائه المقربين، حيث سقط أرضا إثر حركة فجائية دون التحام مع أحد، وأثبتت الأشعة والفحوصات الطبية تعرضه لشرخ في الركبة يحتاج للراحة لمدة 3 أسابيع.

وفي سياق مختلف، يستعد فهمي لاستئناف تصوير فيلمه الجديد "السقوط في حلم سوسن" الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في أجواء من الفانتازيا والكوميديا، وتشاركه البطولة روبي، عمرو عبدالجليل، خالد أنور ومايان السيد، من إخراج أحمد الجندي.

وآخر أعمال أحمد فهمي، مسلسل "رجالة البيت"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشاركه البطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، ولطفي لبيب، تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.