ماذا لو لم تحرز مفاوضات سد النهضة أي تقدم ملحوظ؟.. متحدث "الري" يجيب

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مدة المفاوضات الخاصة بسد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وفقًا لمخرجات اجتماع الاتحاد تستغرق أسبوعين فقط، مشيرًا إلى أن الأسبوع الأول مضى دون اجتماعات.

وقال: بدأنا منذ أول أيام الأسبوع الثاني سلسلة من الاجتماعات، ومن المتوقع أن تنتهي المفاوضات مع نهاية هذا الأسبوع يوم الجمعة أو السبت على الأكثر، "حينها ستتضح ملامح ما توصلنا إليه حول وجود نقاط تلاقي من عدمه".

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أنه حال عدم التوصل لاتفاق نهاية الأسبوع الجاري، سيتم إحالة الملف مجددًا لموجه الدعوة للمفاوضات وهو الاتحاد الأفريقي، مؤكدًا أن المفاوضات المصرية حول سد النهضة تسير بنسق معين وثابت، لكنه في ذات الوقت "مرن"، وفي كل الجلسات تكون هناك سبل كثيرة للسيناريوهات المتعلقة بالنقاط الفنية، وكيفية التعامل معها، إضافة إلى النقاط القانونية وكيفية إدارتها.

ونفى المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن تكون هناك مقترحات جديدة في إطار المفاوضات، "لكن من البداية لدينا نموذج مستدام كامل ومتكامل لهذه المفاوضات يحث على الأهداف المنشودة القائمة على التعاون بين دول المنبع والمصب".