"الري": الخلافات الجوهرية في مفاوضات سد النهضة ما زالت قائمة

كشف محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، تفاصيل الاجتماعات الثلاثية بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.

وقال السباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن اجتماع الأمس استمر لـ4 ساعات، لافتًا إلى أن كل دولة أوضحت وجهة نظرها في الشقين الفني والقانوني بشكل منفرد مع المراقبين.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم كان مع الـ3 دول والمراقبين، لافتًا إلى أنه ما زال هناك بعض النقاط الخلافية، مؤكدًا أن الفريق التفاوضي القانوني والفني بذل مجهودا ضخما وأن لفظ التعنت والتشدد أصبح واضحا، مؤكدا أن الفريق التفاوضي كان يظل في جلسات التفاوض لمدة 12 ساعة يوميًا في جولات واشنطن.

وأوضح أنه بعد هذا المجهود يأتي الطرف الآخر ويرتد عما سبق التوافق عليه، مشددًا على طول البال للتفاوض.

وأكد السباعي أنهم مرتبطون بمخرج زمني وتم تحديده في القمة التي شملت رؤساء الدول وحددوه بأنه أسبوعان، مشيرًا إلى أن الخلافات الجوهرية ما زالت قائمة، لافتًا إلى أنه سيتم رفع الأمر لرؤساء دول الاتحاد الأفريقي حال عدم التوصل لحل.

وشدد السباعي ان هناك تعهد واتفاق بألا يتم اتخاذ أي جراء منفرد رافضًا الحديث عن ملء السد بدون اتفاق، مؤكدًا أنه وقتها سيكون لكل حادث حديث.