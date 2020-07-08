بدء تنفيذ الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمنوفية

شهد، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، يرافقه اللواء محمد ناجي مدير الأمن، بدء تنفيذ الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة.

وأكد المحافظ تطبيق القانون علي الجميع دون استثناءات، والتعامل بكل حزم مع كافة التعديات، وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن الموجة سيتم تنفيذها اعتبارًا من اليوم وتستمر حتى 31 يوليو الجاري، بالتنسيق مع الجهات الأمنية وقوات إنفاذ القانون.

ونفذت المحافظة عددًا من حالات الإزالة بطريق شبين الكوم قويسنا، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وقوات إنفاذ القانون وباستخدام معدات وحدة التدخل السريع ومعدات الوحدة المحلية.

وفي إطار متابعة مشروعات البنية التحتية التي تتم بنطاق المحافظة، تابع "أبو ليمون" أعمال رصف شارع عاطف السادات بحي غرب شبين الكوم بدءًا من شارع صبري أبو علم حتى محطة عاطف السادات وازدواجه، ورفع كفاءته بطول 1.750 كيلو مترًا، بتكلفة 8 ملايين جنيه.