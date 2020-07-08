طلاب "حقوق المنوفية" يؤدون الامتحانات وسط إجراءات وقائية مشددة

أدى طلاب كلية الحقوق بجامعة المنوفية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وتابع الدكتورعادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، جميع الإجراءات المتبعة من تعقيم وتطهير اللجان للحفاظ علي الطلاب والمراقبين من نقل العدوى بينهم.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب والمستشار الإعلامي لرئيس جامعة المنوفية، أنه فور تفشي فيروس كورونا المستجد وتوقف الدراسة، أقدمت الجامعة علي عدد من الإجراءات، من بينها إنشاء منصة للتعليم عن بعد، حيث تم من خلالها تدريس مقررات الفصل الدراسي كاملة، كما قام الطلاب برفع الأبحاث التعليمية للفرق الدراسية المختلفة عدا البكالوريوس والليسانس الذين يؤدون امتحانات تحريرية.