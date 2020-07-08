وفاة والدة الفنان محمد علاء خلال عملية قلب مفتوح

توفيت والدة الفنان محمد علاء، اليوم الأربعاء، عقب خضوعها لعملية قلب مفتوح داخل إحدى مستشفيات القاهرة.

وأعلن "علاء" نبأ الوفاة عبر حسابه الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، حيث كتب: "توفيت إلي رحمة الله أمي، إنا لله وإنا إليه راجعون، العزاء في المقابر أمام مرور حلوان أو الاتصال على الهاتف".

وكان "علاء" قد ناشد محبيه، أمس، بالدعاء لوالدته، نظراً لخضوعها لعملية قلب مفتوح، اليوم الأربعاء.

يذكر أنَّ آخر أعمال محمد علاء كان مسلسل "البرنس"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وقام ببطولته محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، رحاب الجمل، صفاء الطوخي وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي.