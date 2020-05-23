محمد علاء: "الناس بتناديني في الشارع باسم ياسر البرنس.. ومخرج العمل عبقري"

قال الفنان محمد علاء، مجسد شخصية ياسر البرنس، بمسلسل البرنس، إن مخرج العمل محمد سامي نفذ العديد من المحاولات الناجحة، لإخراج العمل في أبهى صورة، واصفا إياه بـ"العبقري": "بالنسباله كل حاجة لازم تبقى بالمللي".

وأضاف "علاء"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن دوره في العمل، الذي اتسم بالخيانة وضعف الشخصية، لم يقلق حيال ظهوره بهذا الشكل، بينما ما كان ما يقلقه حقا، هو عدم تصديق المشاهدين له في هذا الدور، موضحا أنه استمتع كباقي زملائه بهذا العمل، الذي أشاد به عدد كبير من متابعي دراما شهر رمضان المبارك.

وأكد أن نجاح العمل يتوقف في الأساس على "الكيميا" بين الممثلين بعضهم البعض، ما ينعكس على براعة المشاهد والتمثيل فيما بينهم، مشيرا إلى أنه بعد العمل، واجه الكثير من الأشخاص في الشارع، ممن ينادونه باسمه في العمل: "محدش نادى عليا باسمى، والناس في الشارع بتقول لي ياسر".