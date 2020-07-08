لص بغداد يحقق 10 آلاف جنيه أمس.. ورأس السنة يكتفي بـ206 جنيهات

حقق فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسي، وبطولة الفنان محمد إمام، إيرادات بلغت 10 آلاف و115 جنيهات، أمس، متفوقاً على فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة الفنان تامر حسني، الذي حقق 9 آلاف و317 جنيها.

ووفقاً لبيان صادر من الموزع محمود الدفراوي، فقد حقق فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، وبطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، ألفان و895 جنيها، فيما حقق فيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات وبطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف 1365 جنيها.

وحصد فيلم "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، وبطولة الفنان أحمد عز، 451 جنيها، فيما حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد، وبطولة كريم عبدالعزيز، 540 جنيها، وتذيل فيلم "رأس السنة" للإيرادات بـ 206 جنيها.