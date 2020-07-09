حظك اليوم الخميس 9-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يهتم الكثيرين من محبي علم الأبراج بمعرفة البرج الخاص بكل شخص عند التعامل معه، والذي يتحدد وفق تاريخ ميلاد الشخص، حتى يستطيع تحديد الصفات السلبية والإيجابية الخاصة بكل منهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يطالبك بالعمل في صمت وعليك أن تتجنب الفخر بنفسك وبإنجازاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تمدك بطاقة عاطفية وتقترب ببساطة ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الشاعر نزار قباني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يضع اليوم أمامك مشاريع محددة تستطيع إنجازها ببساطة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

ينصحك المخلصون ويساعدك ذلك على الوصول لهدفك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد رياض، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تفكر بإيجابية كي تتمكن من التغلب على الأزمات.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يجب أن تكون متحفظا ولا تظهر تحديا أمام أي معارضة واصبر ليومين.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان بيومي فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

اليوم تعرف كيف تتكيف مع المتغيرات وتسير الأمور لصاحك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يمدك بالحدس والبصيرة وتعرف كيف تقتع الآخرين بآرائك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات ويساعدك ذلك أن تحافظ على استقرارك المهني والمادي وقد تزداد مدخراتك وتخطط جيدا للمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تساعدك أن تكون أكثر مرونة في تعاملك مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك تفقد صبرك سريعا مع من حولك، حاول أن تهدأ قليلا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك اليوم مشاعر غليان وتمرد على الطرف الآخر وعليك أن تقاوم ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يجعلك اليوم تركز في كل نشاط تقوم به وتحرز تقدما سريعا وتنجح في أن تجمع من حولك على هدف واحد.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تنجح اليوم في أن تقترب ممن تحب وتحقق أيضا ذاتك من خلال نشاط ممتع ولا شيء يفقدك حماسك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمود البزاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم تزدهر حياتك الاجتماعية والعملية ويطلب الجميع تواجدك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعل قلبك يخفق ويمتلئ بالود والمشاعر الدافئة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة معالي زايد، ويوافق تاريخ ميلادها 5 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يتسبب في نزاع عائلي وعليك اليوم أن تهدأ وأن تعيد الألفة لعلاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تخفف اليوم من تلقائيتك وجرأتك وأن تقاوم محاولات إرباكك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان كريم فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تدير حوارات ناجحة مع من حولك وتحرّك الأمور في اتجاه صحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث ويدفعك ذلك نحو أن تفتح قلبك وتشارك بآراء ومشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي نيكولاس كيدچ، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني.. حاول أن تنظم أفكارك كي تتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب مما يجعلك تخلق أجواءً حيوية ويجمعك ذلك بمن يشبهونك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو مذيع الراديو أحمد يونس، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك ملهما وتلمع بأفكار مبتكرة وجذابة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم فاتنا، فقط احذر المغامرات الجريئة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة تحية كاريوكا، ويوافق تاريخ ميلادها 22 فبراير.