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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 8-7-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:07 ص | الأربعاء 08 يوليو 2020
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يتميز مولود برج الجدي بالاقتصاد في المصروفات، لا يحب التبذير أبداً، ويقوم بجمع المال الكافي الذي يجعله يتسم بالاستقرار المادي على الدوام، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وعليك بالدقة ومضاعفة تركيزك، لا تتسرع وراجع نفسك قبل أي خطوة وتأن في توقيع الأوراق والعقود.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في مواجهة برجك وعليك أن تتحكم في أعصابك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي نيكولاس كيدچ، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير..