الري: الأمطار التي تهطل على أثيوبيا تقدر بـ950 مليار متر مكعب سنويا

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن أثيوبيا لم تستطع استيعاب الموقف الحالي، مؤكدا على أن هناك بعض التصريحات والادعاءات التي بها قدر كبير من المغالطات عن أن مصر تستأثر بمياه نهر النيل وهي الوحيدة المستفيدة منها وتأخذ نصيب الأسد؛ في حين أن حصتنا من المياه 55.5 مليار متر مكعب في السنة.

وأضاف السباعي، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية Mbc masr، أن أثيوبيا تمتلك بحيرة تانا ومخزونها فقط 50 مليار متر مكعب، ومشروعات زراعية تستفيد منها وتحققها سواء استثمارات داخلية أو خارجية في مجال الزراعة وسدود أخرى "سد تيكيزي، تانا بلاس"، والذي أبدت مصر موافقتها قبل بنائها في إثيوبيا لأنها لا تسبب لنا ضررا جسيما.

وأكد أن كمية الأمطار التي تنزل سنويا على إثيوبيا تقدر بـ950 مليار متر مكعب سنويا وكمية من الأحواض والأنهار المختلفة في ظل امتلاكها المياه الخضراء والتي تستفيد منها بوجود مراعي نتيجة وجود مصادر أخرى من الأمطار وتستطيع تربية نحو 100 مليون رأس من الماشية تأخد نحو 84 مليار متر مكعب سنويا، وهو أكثر من حصة مصر.