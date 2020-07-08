"البحوث الفلكية": 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى فلكيا

قال الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالعهد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تحديد موعد عيد الأضحى المبارك، يرجع للممكلة العربية السعودية، نظرا لارتباطه بمناسك الحج، مضيفا أن عدة شهر ذي القعدة للعام الهجري الجاري 30 يوما، موضحا أن 21 يوليو الجاري آخر أيام شهر ذي القعدة "فلكيا"، على أن يبدأ شهر ذي الحجة المعظم الأربعاء 22 يوليو الجاري فلكيا.

وأوضح غريب في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن وقفة عيد الأضحى المبارك "وقفة عرفة" ستكون يوم الخميس 30 يوليو الجاري فلكيا، على أن يكون الجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك " فلكيا"، مشيرا إلى أن تحديد موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات مرتبط بالمملكة العربية السعودية.