بالصور.. التربية السورية تجهز لاستقبال طلاب إدلب رغم تضييق المسلحين
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(وكالات)
09:09 م | الجمعة 19 يونيو 2020
نشرت وزارة التربية السورية، صورا تظهر استعدادات الوزارة، لاستقبال الطلاب الذين منعتهم الجماعات المسلحة المسيطرة على إدلب، من الخروج إلى مناطق سيطرة الحكومة لتقديم الامتحانات، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وأظهرت الصور، وسائل النقل الجماعي والاستعدادات الخاصة لفحص القادمين.
وكان مدير تربية إدلب عبدالحميد معمار قال في تصريح لقناة "آر تي" الإخبارية الروسية، إن "العصابات الإرهابية المسلحة يؤازرها النظام التركي تستمر بمنع طلاب إدلب من العبور إلى المعبر الآمن ليتم نقلهم إلى مراكز الإقامة المعدة والمجهزة بكل ما يلزم للإقامة والرعاية الصحية ودروس التقوية".
وأشار معمار، إلى أن تلك العصابات هددت الطلاب بالسجن والاعتقال.