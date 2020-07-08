اقتراحات البرلمان توافق على إنشاء وتطوير عدد من الأندية ومراكز الشباب

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، على 7 اقتراحات برغبة بشأن دعم وتطوير عدد من الأندية ومراكز الشباب، وأوصت الحكومة بإدراجها في خطة العام المالي وسرعة تدبير الاعتمادات المالية لتنفيذها، تشمل الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد حمدي دسوقي بشأن تزويد نادي غرب البلد الرياضي، نادي ناصر لأبناء الشعب بمحافظة أسيوط بصالات جيم صيني 19 جهازا، وبشأن تأثيث نادي غرب البلدية بمدينة أسيوط بمكاتب وأنتريهات.

وتضمنت أيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء سور وتنجيل ملعب ومبنى إداري بقرية أفنيش مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب شريف فخري، بشأن إنشاء مركز شباب وملعب رياضي بقرية الأشراف بمحافظة المنيا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن إنشاء ملعب لنادي اتحاد شباب المعصرة البلد على قطعة الأرض الكائنة على طريق مصر حلوان الزراعي القديم، محافظة القاهرة.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب منجود رشاد الهواري، بشأن إحلال وتجديد مراكز الشباب للقرى الآتية: (الزاوية الخضراء، جسر منسي، نقاليفه - مركز سنورس - محافظة الفيوم)، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب عفيفي كامل، بشأن إنشاء مركز شباب لقرية الجمالية بمحافظة الإسكندرية.

وحفظت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الزاهد، بشأن تسليم النادي الجديد المقابل للمجاورة 70 بالعاشر من رمضان إلى وزارة الشباب والرياضة بنظام نقل الأصول بمحافظة الشرقية.