كتيبة تضم مئات الجنود من جيش الاحتلال تدخل الحجر الصحي

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن كتيبة «نحشون» في جيش الاحتلال الإسرائيلي دخلت بالكامل الحجر الصحي بسبب شكوك حول إصابة أشخاص بشكل متتالي.

ووفقًا للصحيفة الإسرائيلية، تشير التفاصيل إلى أن مجندة في الكتيبة أقامت حفل لعيد ميلادها على مسبح خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع ألا تُحاكم على مخالفة التعليمات.

وفي وقت لاحق، جرى الكشف عن أن مريضة كورونا كانت تحضر الحفل، وبالتالي دخلت المجندة وزملاؤها الذين حضروا الحفل العزل الصحي.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه بعد ذلك بأيام جرى فحص الجنود وتبين أن بعضهم من بينهم المجندة أصيبوا بالفيروس ليعزل الجنود الذين كانوا على اتصال مباشر مع المجندة.

ونقلت "يسرائيل هيوم"، عن مصدر لم تشر إلى اسمه، بأن الكتيبة بالكامل دخلت الحجر الصحي، وهي كتيبة تابعة للواء "غفير" في جيش الاحتلال، مشيرة إلى أنه حتى أمس، كان هناك 7809 جنود إسرائيليين في الحجر الصحي.