لجهودهم في مواجهة كورونا.. محافظ سوهاج يكرم 14 من العاملين بالمستشفيات

كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، 14 من العاملين بالقطاع الطبي بالمحافظة، ومنحهم شهادات التقدير، لما بذلوه من مجهودات وتضحيات خلال الفترة الماضية فى مواجهة انتشار جائحة كورونا.

ووجه محافظ سوهاج، خلال لقائه بالمكرمين، الشكر لجميع العاملين بالقطاع الطبي على جهودهم وما بذلوه من تضحيات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا دعمه الدائم لجيش مصر الأبيض، وتوفير كافة أوجه الدعم لجميع العاملين بالقطاع الطبي من أطباء، وتمريض، ومسعفين، وفنيين، وإداريين، وعاملين.

يذكر أن المكرمين اليوم من مستشفى حميات سوهاج هم الدكتور مينا زكي عجايبي، وفني الأشعة أمل محمد كمال، والممرض محمود أبو الحمد سعد.

ومن مستشفى سوهاج التعليمي، تم تكريم الدكتور محمد سمير رسلان، ومشرف قسم العزل عفاف سيد ضاحي، والعامل حسن عزوز محمد.

كما تم تكريم عدد من العاملين بمستشفى سوهاج العام وهم الدكتور وائل شنودة راتب، ومحمود محمد محمود مصطفي المدير الإداري، وأحمد خلف مخلوف فني الأشعة، وندا السيد محمد فني تمريض.

ومن مديرية الصحة بسوهاج تم تكريم المراقبين الصحيين الشجيع محمد كامل عبد المجيد مراقب صحي بالمديرية، وماهر عبد اللاه محمد عارف.

كما تم تكريم اثنين من العاملين بمستشفى أخميم المركزي، وهم الدكتورة صفاء أبو السعود فهمي، ومصطفى شعبان عبده فني التحاليل.