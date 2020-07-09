حظك اليوم الخميس 9-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يدفع ويسيطر على كل التحديات التي يواجهها حتى تصبح تلك التحديات تاريخًا، إذ يعرف بأنّه شخصية مثابرة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يضع اليوم أمامك مشاريع محددة تستطيع إنجازها ببساطة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

ينصحك المخلصون ويساعدك ذلك على الوصول لهدفك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد رياض، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أبريل.