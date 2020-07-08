إزالة تعديات على 6 آلاف فدان مخصصة للغابات الشجرية بالمنيا

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ الموجة الـ16 من حملات استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها.

وقاد المحافظ، اليوم، حملة مكبرة للبدء في أعمال استرداد 6 آلاف فدان مخصصة للغابات الشجرية بالطريق الصحراوي الغربي بزمام قرية طوخ الخيل بمركز المنيا، حيث تم استرداد 1000 فدان وجاري استرداد باقي المساحة، تمهيدًا لتسليم المشروع للشركة المنفذة والبدء في زراعة الغابات الشجرية.

ورافق المحافظ العقيد محمد صلاح رئيس المركز، والمهندس عاطف طه مدير الإدارة العامة لجهاز أملاك الدولة وقوات الأمن.

وأكد المحافظ، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، حيث كلف المحافظ نائبه والسكرتير العام بمتابعة أعمال الإزالة للموجة الـ16 بمراكز شمال وجنوب المحافظة، مشددًا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها.