ترقيم 6700 حيوان .. "الزراعة" و"المنوفية" يبحثان دعم المشروعات الزراعية

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام الدكتور عبد الرشيد غانم منسق مكون الألبان بوزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي وبحضور الدكتور سيد عوض وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية.

وتم ستعراض أهداف مشروع مكون الألبان ( SASME) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي والذي يهدف إلي توفير فرص عمل وزيادة الدخل في المناطق الريفية، وتقديم الدعم الفني لمزارع إنتاج الألبان الصغيرة والمتوسطة، وكذا تقديم الدعم الفني لمصنع الأجبان ومراكز تجميع الألبان وتأهيلها للاعتماد حسب نظم الجودة، وإنتاج البان معبئة ذات جودة عالية من الحليب البقري والجاموسي دون أية إضافات من اللبن المجفف.

كما أفاد الدكتور عبد الرشيد غانم بأن المشروع يستهدف دعم انتاج الالبان عبر مراحلها المختلفة بدءاً من تربية ورعاية الماشية مروراً بعمليات الحلب والفحص والتجميع والنقل والإنتهاء بعمليات التصنيع والتسويق ، وكذا تقديم الدعم الفني لأصحاب المزارع من أجل تحسين وتطوير جودة المنتج من خلال الرعاية البيطرية ، التلقيح الصناعي بسلالات عالمية ، التدريب وإدخال النظم الحديثة في الادارة المزرعية لرفع المستوي إلي المزرعة النظامية ، مشيراً إلي ترقيم الحيوان بأرقام إلكترونية بنظام خاص يعمل علي إعطاء كافة البيانات الخاصة بالحيوان من ( تحصين ، حالة صحية ، إنتاجية وغيرها) ، مؤكداً بأنه تم ترقيم 6700 حيوان علي مستوي المحافظة .

كما أضاف الدكتور سيد عوض بأنه يوجد 140 وحدة بيطرية بنطاق المحافظة وتم إضافة 18 نقطة بيطرية أخري بالمناطق النائية لتقديم خدمات الكشف والمشورة البيطرية بالمجان وتوعية المزارعين بأساليب تحسين وجودة المنتجات وإنتاج الألبان ذات جودة عالية هذا بالاضافة إلي دعم معمل بحوث صحة الحيوان الاقليمي بالمنوفية بأحدث الأجهزة التشخيصية ، وجاري تطوير 5 مراكز لتجميع الألبان بنطاق المحافظة .

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية برؤية مشروع مكون الألبان ( SASME) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي مقدماً الدعم الكامل والاهتمام بمراكز تجميع الالبان لضمان جودة الألبان .