"الزراعة" تنعى الفريق العصار: كان من أشد الداعمين للقطاع

نعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، الذى وافته المنية عصر اليوم.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الفريق العصار رحمه الله قيمه وقامة عظيمة ومن طراز فريد على خلق عال، خاض معركه التحدي، وكان فى مقدمه المدافعين عن الوطن العظيم، وكان من أشد الداعمين لقطاع الزراعة والعاملين به.

وتقدم القصير بالنيابة عن كافة العاملين بالقطاع الزراعي، بخالص العزاء لأسرة الفريق الراحل، داعيا الله له، بالرحمة والمغفراه، سائلا المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.