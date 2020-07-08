أوبرا الإسكندرية تقيم أول حفل فني بعد عودة النشاط الجمعة

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، أولى الحفلات الفنية بعد عودة النشاط الفني في الثامنة من مساء الجمعة المقبل، بحفل لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو إيهاب عبد الغفار، ومشاركة متميزة لعازفة القانون عفاف شكري.

ويضم الحفل باقة مختارة من أعمال الموسيقى العربية منها "يا اسكندراني"، و"3 سلامات"، و"زي الهوا" أداء ياسر سعيد، و"من بحري وبنحبوه"، و"وحشتني"، و"العيون السود"، وتشدو بها شروق، بينما يغني محمد الخولي "إسكندرية تاني"، و"أيوه الله"، و"يا حبايبي يا غايبين".

أما ندى غالب فتشدو بـ"شط إسكندرية"، و"ان راح منك يا عين"، و"عيناك ليال صيفية"، ويختتم الحفل بمشاركة جميع المطربين في أداء أغنية "عمار يا اسكندرية".

وقال مجدي صابر، إن حجز الحفلات متاح إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لدار الأوبرا، مشيرًا إلى اتباع الإجراءات الاحترازية حرصًا علي سلامة الجمهور والفنانين والعاملين.