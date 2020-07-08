مدبولي يطمئن الحكومة: جميع المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا متوفرة

طمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء المجلس على جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنَّه عقد اجتماعًا مع مجلس المحافظين؛ للاطمئنان على مدى توافر المستلزمات الطبية المختلفة، وكذا كل الخدمات التي يتمّ تقديمها للمرضى المترددين على المستشفيات، وأكّدوا جميعًا توافر المستلزمات الطبية المختلفة، وكذا انتظام العمل في جميع المستشفيات، موجهًا الشكر للأطقم الطبية التي تؤدي واجبها لمواجهة الجائحة.

وأضاف مدبولي: "أكّد المحافظون متابعتهم المستمرة لمنظومة التطهير والتعقيم في جميع المنشآت بمحافظاتهم، كما أكّدوا متابعتهم اليومية لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تم إصدّارها، والتي يأتي في مقدمتها ارتداء الكمامات الطبية، كما شدّدوا على أنَّهم حريصون على التنسيق المستمر مع وزارة الصحة فيما يخص جهود مواجهة جائحة كورونا".