الذهب يخترق حاجز 1800 دولار للأوقية ويتجه صوب ذروة 9 أعوام

تخطى الذهب مستوى 1800 دولار للأوقية، الأربعاء لأول مرة منذ 2011، إذ دفعت المخاوف المتزايدة بشأن سرعة انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم المستثمرين للتدافع صوب الملاذات الآمنة.

وبحلول الساعة 1217 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1802.15 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011 عند 1804.41 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1814.10 دولار للأوقية. وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 3 ملايين حالة كما تشهد الإصابات زيادة في أنحاء العالم.

وأعرب مسؤولون في البنك المركزي الأمريكي، عن قلقهم من أن تهدد زيادة الإصابات إنفاق المستهلكين وزيادة الوظائف، ما عزز المخاوف الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.5% إلى 1925.30 دولار للأوقية.