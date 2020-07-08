الأورمان تنعى رجاء الجداوى: كانت من أكبر الداعمين لمشروعاتنا الخيرية

نعى مجلس إدارة جمعية الأورمان، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي والتي وافتها المنيه مؤخرًا بعد معاناتها من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مجلس إدارة الأورمان، إن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي كانت من أكبر الشخصيات العامة دعمًا لأنشطة الأورمان الخيرية، حيث ساهمت فى دعم الأنشطة الخيرية المقدمة للأيتام داخل دور الأورمان، وساهمت بشكل أساسي في احتفالات الأورمان بيوم اليتيم، وكانت دائمة الزيارة لدور الأيتام، وشاركت في إظهار نشاط الأورمان الخيري للرأي العام دعمًا لموارد الأورمان الخيرية.

وأكد أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ضربت نموذجًا إنسانيًا رائدًا للفنانين المصريين في حرصها الدائم على المشاركة في أنشطة الأورمان الخيرية ودعوة زملائها من الفنانين والشخصيات العامة لدعم النشاط الخيري بشكل عام.