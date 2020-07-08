"الشباب والرياضة" تعلن عن إطلاق مبادرة "ضد التحرش"

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن إطلاق مبادرة "ضد التحرش"، والتي يشارك فيها جميع الاتحادات الرياضية، ومنها الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية ومراكز الشباب، وجميع أعضاء المنظومة الرياضية ضمن فعالياتها خلال الفترة المقبلة وخاصة في ضوء عودة النشاط والفعاليات الرياضية والشبابية من بداية شهر يوليو الجاري.

وأرسلت الوزارة خطابات إلى اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم وجميع الاتحادات والأندية الرياضية ومديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب، للعمل خلال الفترة المقبلة ضمن فعاليات المبادرة، من خلال التوعية بخطورة ظاهرة التحرش لما تمثله من تعارض مع قيم المجتمع المصرى وتقاليده، من خلال منصات التواصل الاجتماعي أثناء الأحداث الرياضية الرسمية والودية والمحلية والدولية، فضلًا عن تسجيل جميع الهيئات الرياضية فيديوهات توعوية وبثها للعمل على مواجهة تلك الظاهرة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف صبحي، أن الرياضة بوجه عام نظراً لما لها من جماهيرية كبيرة، فضلاً عما يمثله الرياضيون من قدوة حسنة للنشء والشباب، لها دور مجتمعي وأخلاقي جنبًا إلى جنب مع دورها الاقتصادي الذي تعاظم كثيرًا خلال الآونة الأخيرة وأصبحت تساهم بشكل كبير في المجالات الاقتصادية المختلفة.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ ضمن هذه المبادرة العديد من حزم البرامج والحملات والمبادرات المجتمعية المختلفة في مواجهة ظاهرة التحرش بشكل متطور ومختلف، إلى جانب المحاضرات والندوات التثقيفية والتعليمية والتوعوية، كما تحرص الوزارة على تطوير دور الرياضة والتربية الرياضية فى إنهاء ظاهرة التحرش من خلال التعاون والتنسيق مع جميع مفردات المنظومة الرياضية من مجالس إدارات هيئات وأبطال وفنيين وإداريين.

وأضاف "صبحي"، أن جميع الهيئات الرياضية والشبابية حريصة على بذل كل جهد ممكن لديها لنبذ ومجابهة تلك الظاهرة، إيماناً منها بأن ظاهرة التحرش أمر يرفضه المجتمع المصري وتحرمه الأديان السماوية وتجرمه القوانين المصرية، وتنبذه التقاليد والأعراف والأخلاقيات في أوساط المجتمع وخاصة الرياضيين الذين يمثلون القدوة للكثير من أبناءنا من النشء والشباب.

وتعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على التوسع في تنفيذ المبادرة، وبالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة المعنية وكافة الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني في جميع محافظات الجمهورية.