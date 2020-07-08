"الأورمان": نستهدف توزيع 100 ألف كيلو لحوم أضاحي بالمنيا

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، استكمال نشاط الجمعية الموسمي في توزيع لحوم الأضاحي على الأسر غير القادرة فى قرى ونجوع محافظة المنيا، وتخصيص 100 ألف كيلو لحوم أضاحي و30 عجلًا بلديًا ضمن مشروع "صك الأضحية" لهذا العام.

وأكد "شعبان"، أن الجمعية تستهدف من خلال المشروع الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا بالمنيا ونجوعها ومدنها، خاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا لكى تحقق الغاية من الأضحية بإدخال الفرحة على المُضحى.

وأشار إلى أن الذبح سيبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر آخر أيام التشريق بذبح العجول البلدية فى مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالمنيا، وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد فى القرى الأكثر احتياجًا من خلال مكتب مشروعات المحافظة، بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الاجتماعي.