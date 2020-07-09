حظك اليوم الخميس 9-7-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بقدرته على تولي المناصب القيادية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات ويساعدك ذلك أن تحافظ على استقرارك المهني والمادي وقد تزداد مدخراتك وتخطط جيدا للمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تساعدك أن تكون أكثر مرونة في تعاملك مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.