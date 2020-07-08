التعليم الفني: تطبيق معايير عالمية بمناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعتمد على المعايير العالمية للمناهج المقدمة للطلاب، وبشكل يكسب الطلاب مهارات المعارف والسلوكيات التي يحتاج إليها سوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه قد تقرر فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، للعام الدراسي 2020-2021، موضحًا أن المدرسة ستقبل الطلاب من جميع محافظات الجمهورية، بدءا من غد الخميس، وحتى يوم الأحد الموافق 19 يوليو الجاري.

وأكد أن مده الدراسة في المدرسة الثانوية النووية الداخلية 5 سنوات، وبدأت الدراسة فيها العام الماضي بأحد المدارس في القاهرة بسبب عدم إتمام مبنى المدرسة في مكانها المقرر له بمنطقة الضبعة، مشيرا إلى أن المدرسة تقدم لها 2200 طالب، العام الماضي، ووافقت الوزارة على 75 طالبًا في الدفعة، ويجري تقسيمهم على أقسام الكهرباء والميكانيكا.

ولفت نائب وزير التربية والتعليم إلى أن شروط الالتحاق بالمدرسة النووية هو أن يحصل الطالب على أكثر من 95% في العلوم التطبيقية والرياضيات حتى يتثنى له التقدم للمدرسة، مشيرًا إلى أنه يجري إخضاع الطلاب إلى امتحان للالتحاق مع عقد مقابلات شخصية مع الطلاب المتقدمين.