المجلس الأعلى للأثار: قصر البارون يشهد إقبالا كثيفا من المواطنين

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للأثار، إن قصر البارون شهد إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين، ما أدى إلى مد فترة العمل اليومي من 9 صباحًا وحتى 6 مساءً، وحتى يوم 15 يوليو.

وأضاف "وزيري" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن ما يقرب من 900 شخص يزورون قصر البارون يوميًا، حيث يجري توزيع الزائرين بواقع 100 شخص كل ساعة حتى لا يحدث زحام بداخل المتحف، موضحًا أن هناك إقبال كثيف من قبل المواطنين لزيارة القصر بعد توقفه عشرات السنين.

وأكد أن هناك العديد من القصور المصرية المتاحة أمام الجمهور مثل قصر المانسترلي وقصر الأمير محمد علي في المنيل، ويجري العمل حاليًا على تطوير قصر محمد علي في شبرا، مشيرا إلى أنه يجري أيضًا تطوير قصر السكاكيني بالقرب من وسط البلد، وبه الكثير من التماثيل على أوجه القصر ولوحات زيتية، وعدد من الأسود القابعة أمامه.

وأشار "وزيري" إلى أن متحف المركبات الملكية، كان عبارة عن مصلحة المراكب الملكية، ولم يكن متحفًا بالأساس، بل مبنى أنشأه الخديوي إسماعيل عام 1863 وحتى 1879، وبدأ العمل في تطويره عام 2001 ولكنه توقف حتى بدأ العمل به مرة أخرى في منتصف عام 2017 ووصلت تكلفة ترميمه 63 مليون جنيه، وسيجري افتتاحه خلال أيام، ويضم حوالي 42 عربة أثرية.

وتابع: "الميادين كثيرة، وكمرحلة أولى سيجري تطوير كلًا من ميادين الأوبرا وطلعت حرب والعتبة، وهناك عددًا من الميادين بالإسكندرية يجري تطويرها حاليًا".