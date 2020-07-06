الأعلى للآثار: تأكدنا من لون قصر البارون بوثائق أهدتها بلجيكا لمصر

تحدث الدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار عن قصر البارون، موضحا أن القصر سُجل كأثر عام 1993 وفي عام 2005 وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، اشترت هذا القصر وسلم للمجلس الأعلى للآثار في 2007، ومنذ عام 2007 لم يتم عمل أي أعمال بالقصر، وحتى منتصف عام 2017، تم إسناد العمل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ثم رجال المرممين المصريين التابعين للمجلس الأعلى للآثار، وتم البدء بأعمال رهيبة ومجهود شاق.

وأضاف وزيري خلال حديثه مع الإعلامية هند النعساني، على شاشة "صدى البلد"، أن كل من ساهم بذرة عمل في ترميم قصر البارون، يُرفع له القبعة، وانتهى العمل وافتتح القصر الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه، وهو كان شرفا كبيرا.

وأكد وزيري، أن القصر كان أشبه بالرجل المريض الذي تعرض لإهمال كبير، الذي يحتاج تشخيص للحالة ثم علاج، والحالة كانت سيئة جدا وتحتاج تدخل وإعادة إحياء للقصر، موضحا أنه تمت إزالة الاتساخات والتشوهات من القصر وتم عمل مكاشف للجدران للوصول للون الأصلي.

وشدد وزيري على أن اللون الحالي لقصر البارون هو اللون الأصلي للقصر، والمكاشف ليس وحدها من تثبت أن اللون الحالي للقصر هو اللون الأصلي ولكن يوجد مستندات مهمة جدا ووثائق كانت محفوظة بأرشف شركة مصر الجديدة، والتي كانت تسمى شركة واحات هليوبلس التي أنشأها البارون وتحول اسمها لشركة مصر الجديدة وهناك وثائق عن شكل القصر ولونه.

وأشار وزيري، إلى المستندات والوثائق التي جاءت إهداء لمصر من بلجيكا وبها الرسومات الأصلية والمعمارية والرسومات الخاصة بهذا القصر.