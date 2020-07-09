ميكنة المستشفيات الجامعية.. وسيلة التعليم العالي لتسهيل الخدمات الصحية

منذ بداية أزمة كوفيد 19، وتتخذ إدارة المنظومة الصحية، العديد من الخطوات والإجراءات لمواجهة الأزمة، ولعل الاهتمام بالمنظومة التكنولوجية خلال الأزمة برز من خلال تطبيق صحة مصر، الخاص بوزارة الصحة، المصدر الرئيسي لكافة المعلومات والإجراءات عن الفيروس، وأيضا من خلال الخط الساخن 105، والعديد من الخطوات الأخرى لمواجهة الجائحة، كان آخرها قرار وزارة التعليم العالي بمكينة المستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال لقائه مع وفد من شركة «سيسكو» العالمية، ضرورة ميكنة المستشفيات الجامعية وجميع الخدمات الطبية، والتواصل الذكي بين الأطقم الطبية والمرضى، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مما يسهل الوصول اليهم والتواصل السريع لإنقاذهم.

وشدد الوزير على أهمية التعليم عن بعد ودعم البنية التحتية المعلوماتية وإعادة الهيكلة خلال الأشهر القليلة القادمة لتواكب المتطلبات التي فرضتها جائحة كورونا، مشيرًا إلى تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية في المدى القريب، وسرعة تطبيق وتفعيل النظام للمواد النظرية بداية من العام الدراسي القادم ليستوعب أعداد الطلاب الكبيرة التي تتراوح بين 30-40 ألف طالب للكلية.

أمين عام المستفيات الجامعية يشرح خطوات ميكنتها: تواصل أسهل وتقليل لأخطاء

فيما قال الدكتور حسام عبدالغفّار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن ميكنة المستشفيات الجامعية ليست قاصرة على خدمة مرضى كورونا فقط، ولكل المرضى في مختلف المجالات، حيث إنها تندرج ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي.

وأضاف عبدالغفار، لـ"الوطن"، أن ميكنة المستشفيات الجامعية تعني تواصل أسهل داخل المستشفيات، من حفظ الملفات وتقليل الأخطاء، أي تدشين نظام صحي إلكتروني متكامل ما يعني أنها ذات مساحة أكبر من جائحة كورونا.

وأشار إلى أن أول الخطوات في طريق الميكنة بدأت من خلال حصول التعليم العالي على موافقة بتمويل من وزارة التخطيط على بدء المرحلة الأولى بالعام المالي الجديد، والتي تشمل تنفيذ الميكنة في 40 مستشفى جامعية بين القاهرة والمحافظات المختلفة، موضحا أن الكشف عن بُعد متاح حاليا بالمستشفيات.

الجندي: الميكنة تمنع الخروقات الأمنية وتساعد في سرعة تقديم الخدمات للمواطنين

بينما فسّر الدكتور محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات، مفهوم ميكنة المستشفيات، بأنه يعني تحويل جميع الأشياء التقليدية الروتينية إلى وسائل إلكترونية، لتقليل الفترات الطويلة والمجهود الضخم وتقليل نسبة الأخطاء وتسهيل التعامل مع الأفراد، والذي يعتبر ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، وهو ما يعدّ أيضا من القرارات المهمة مؤخرا بسبب أزمة كورونا، في رأيه.

وتابع الجندي أن الدولة لديها ذلك التوجه الرقمي منذ فترة، وبات ملحا حاليا في ظل أزمة كورونا، حيث إن المستشفيات والقطاعات الطبية ليست مستثناه منه، ولذلك خاضوا بالخارج تجارب عديدة للطب عن بُعد، من التشخيص والكشف، وبالفعل توجد بعض الجهات الطبية التي طبقته في مصر.

فيما يحتاج الأمر لعدة أساسيات هامة، على حد قول الخبير التكنولوجي، أولها هي الميكنة التي تساهم بشكل كبير في تقليص الضغط وسرعة تقديم الخدمة للمرضى، والثانية هي تأهيل الأفراد على استخدام تلك الأنظمة، أما الثالثة هي الآليات لتطبيق ذلك النظام بتدريب الأفراد عليها، وهي المرحلة الأهم وتعتمد على سياسات واضحة ومعروفة ومدربة، لمنع الخروقات الأمنية.