إزالة 29 تعديا على الأراضي الزراعية في الأقصر

شنت سلطات مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة صباح اليوم، بناحية الدير.

وأسفرت الحملة عن إزالة 29 مخالفة منها 26 مخالفة، عبارة عن أحواش وأسوار من الطوب الأبيض والأسمنت، و3 حالات تعد بالزراعة على أراضي مخصصة لإقامة عمارات سكنية بالدير.

وخلال الحملة وجه رئيس المدينة بالحفاظ على الأراضي بعد إزالتها وتسليمها لرئيس القرية، موجها الإدارة الهندسية بالتنبيه على كل من تقدم بطلب للتصالح أن يتقدم ويسبت الجدية حتى لا يتم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإدراج المخالفة بموجة الإزالات في حالة عدم الجدية.

وأشار إلى استمرار متابعة استكمال طلاء واجهات المنازل حتى شهر سبتمبر المقبل، وإلا سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية وقطع المرافق عن العقارات.