يحيى خليل على المسرح المكشوف.. الجمعة

يعود الموسيقار يحيى خليل، رائد موسيقى الجاز في مصر والعالم العربي إلى جمهوره في حفل استثنائي، مساء الجمعة 10 يوليو على المسرح المكشوف بدار الأوبرا، بعد غياب أربعة أشهر عن الحفلات بسبب جائحة كورونا.

وأعد يحيى خليل، مجموعة من أعماله الجديدة التي يقدمها لأول مرة إلى جانب عدد من مؤلفاته الشهيرة التى تتميز بشكلها الفني وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز، منها بحلم في عالم غريب، يعيش أهل بلدي، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان، الغربة ومختارات من مؤلفات الجاز العالمية، بالاضافة إلى تنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية التي أعاد صياغتها بأسلوب الجاز.

ويعد هذا الحفل هو الأخير ليحيى خلال الموسم الصيفي، حيث يتوجه بعده إلى الولايات المتحدة للقيام بجولته الفنية السنوية في عدد من المدن الأمريكية بالتعاون مع المايسترو الأمريكي مايكل إبراهيم وعدد من نجوم الجاز في أمريكا.

يحيى خليل هو رائد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز، أسس فرقته الموسيقية عام 1979 بعد عودته من الولايات المتحدة التي استقر بها 15 عامًا حيث أتقن موسيقى الجاز.

تعاون "خليل" مع كبار العازفين العالميين منهم أوليفر جونز، داف يونج وديزي جلايسبي، مثل انطلاقة جديدة لهذا اللون من الموسيقى ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الشرائح العمرية داخل مصر وخارجها.

شارك فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وقدم الكثير من العروض الناجحة في مختلف الأماكن الثقافية والفنية في مصر وخارجها.