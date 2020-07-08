يحيى خليل على المسرح المكشوف.. الجمعة
كتب:
أحمد حسين صوان
09:26 م | الأربعاء 08 يوليو 2020
يعود الموسيقار يحيى خليل، رائد موسيقى الجاز في مصر والعالم العربي إلى جمهوره في حفل استثنائي، مساء الجمعة 10 يوليو على المسرح المكشوف بدار الأوبرا، بعد غياب أربعة أشهر عن الحفلات بسبب جائحة كورونا.
وأعد يحيى خليل، مجموعة من أعماله الجديدة التي يقدمها لأول مرة إلى جانب عدد من مؤلفاته الشهيرة التى تتميز بشكلها الفني وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز، منها بحلم في عالم غريب، يعيش أهل بلدي، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان، الغربة ومختارات من مؤلفات الجاز العالمية، بالاضافة إلى تنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية التي أعاد صياغتها بأسلوب الجاز.
ويعد هذا الحفل هو الأخير ليحيى خلال الموسم الصيفي، حيث يتوجه بعده إلى الولايات المتحدة للقيام بجولته الفنية السنوية في عدد من المدن الأمريكية بالتعاون مع المايسترو الأمريكي مايكل إبراهيم وعدد من نجوم الجاز في أمريكا.
يحيى خليل هو رائد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز، أسس فرقته الموسيقية عام 1979 بعد عودته من الولايات المتحدة التي استقر بها 15 عامًا حيث أتقن موسيقى الجاز.
تعاون "خليل" مع كبار العازفين العالميين منهم أوليفر جونز، داف يونج وديزي جلايسبي، مثل انطلاقة جديدة لهذا اللون من الموسيقى ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الشرائح العمرية داخل مصر وخارجها.
شارك فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وقدم الكثير من العروض الناجحة في مختلف الأماكن الثقافية والفنية في مصر وخارجها.