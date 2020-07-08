صور. حميات الأقصر تخلو من تكدس مرضى كورونا بداخلها

كشف الدكتور محمد الرملي، مدير عام مستشفى حميات الأقصر، عن أن المستشفى لم يستقبل اليوم بأكمله حالات اشتباه كثيرة كما كان في الأسابيع الماضية، وتم فحصهم وتسليمهم الأدوية اللازمة وعمل الإجراءات الطبية الخاصة بأية حالة تتوافد على المستشفى.

وعبر الرملي عن سعادته الكبيرة بمنشورات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت صورًا للمستشفى وهو خاويًا اليوم من المرضى مع أعداد حالات الإشتباه بعد أن كانت المستشفى خلال الشهور الماضية تتكدس بصورة يومية بالحالات المشتبه بها، مما يؤكد على قرب انحسار فيروس كورونا بالأقصر.

وكان مستشفى إسنا المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا، جنوب الأقصر، قد أعلن اليوم، خروج 14 حالة جديدة، بعد شفائهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتلقيهم العلاج والرعاية الكاملة.

وأضاف المستشفى، أن من بين حالات التعافي أشخاص من كبار السن كانوا في الرعاية المركزة وتحسنت حالاتهم، لافتًا إلى أن حالات التعافي وصلت إلى 915 حالة، فيما أجريت أكثر من 16 حالة ولادة قيصرية لمصابات بكورونا.