مديرية الطب بالجيزة تعقم عددًا من المساجد والمستشفيات والهيئات

اتخذت مديرية الطب البيطري بالجيزة بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كل التدابير اللازمة والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تحت إشراف الدكتور أشرف إسماعيل توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وطهرت المديرية عددا من المباني والهيئات والتي جاءت كالتالي:

- مباني مديرية الطب البيطري بالجيزة

- ببنك مصر ومستشفى أم المصريين ومستشفى الصدر

- إداره كرداسة البيطرية

- مسجد أبوبكر

- مسجد شرق القنطرة

- مسجد عبدالشافي بقرية كرداسة

- مسجد بلال بناهيا البلد

- مسجد الهجرة

- مسجد خالد بن الوليد بناهيا

- الإدارة البيطرية بالصف

– إدارة الواحات البحرية البيطرية

– وحدة الربو

– إدارة أبو النمرس البيطرية

– وحدة شبرامنت البيطرية

– وحدة الكونيسة البيطرية