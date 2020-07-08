نيويورك تخطط لفتح المدارس جزئيا العام الدراسي المقبل

أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بيلاسيو الأربعاء أن المدارس ستفتح جزئيا خلال العام الدراسي المقبل كجزء من خطة استمرار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال دي بيلاسيو -حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن حضور الطلاب سيقتصر على يوم حتى 3 أيام خلال الأسبوع بداية من سبتمبر المقبل، في محاولة لإعادة المدارس إلى العمل والحفاظ على التباعد الاجتماعي في الوقت نفسه.

وأشار دي بيلاسيو إلى أنه بموجب الخطة لن يتجاوز العدد 12 شخصا داخل الفصل الواحد في أي وقت بما في ذلك الطلاب والمعلمين والموظفين موضحا أن الخطة ستمزج بين التعليم في المدرسة وعبر الإنترنت لخلق مساحة في المدارس لتطبيق التباعد الاجتماعي، ما يعني أن معظم الطلاب سيحضرون يومين تقريبا كل أسبوع.

وشدد دي بيلاسيو على أن الخطة تعطي أولوية قصوى لسلامة الطلاب والعاملين بالمدارس، موضحا أنه حسب استطلاع رأي حديث فإن 75% من العائلات تريد عودة المدارس لذلك فإن المهمة هي جعل المدارس آمنة وصالحة لمعايير كل العائلات.

وبحسب خطة دي بيلاسيو، يتعين على ناظر كل مدرسة اختيار واحد من 3 اختيارات لوضع جدول حضور الطلاب، وذلك بناء على عدد الطلاب والموظفين الذين سيكونوا في نفس المبنى مع الحفاظ على المسافات الآمنة بينهم، على أن يتم إبلاغ العائلات في أغسطس المقبل بأيام حضور أبنائهم إلى المدرسة والأيام التي سيقضيها في التعلم عبر الإنترنت.