"تضامن بني سويف" تتسلم 1500 كرتونة مواد غذائية من صندوق تحيا مصر

تسلمت مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، اليوم، 1500 كرتونة مواد غذائية ودجاج، مقدمة من صندوق تحيا مصر، لدعم جهود المحافظة في توفير متطلبات الفئات الأكثر احتياجا من الأرامل وذوي الإعاقة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تشهد تعاونا بين الصندوق ووزارة التضامن الاجتماعي.

حضر التسليم كلا من: بلال حبش نائب محافظ بني سويف، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، ومسؤولو جمعية شباب الخير المسؤولة عن التوزيع، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

ومن جانبه أشاد نائب المحافظ بالدور الذي يؤديه صندوق تحيا مصر، ومساندة الأجهزة التنفيذية في تنفيذ خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.