مصرع شخصين وإصابة 7 في حادث مروري بصحراوي بني سويف

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف.

وتلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي، ووقوع ضحايا ومصابين، ومن ثم وجه بسرعة نقلهم إلى المستشفى، وتسيير حركة المرور بالطريق، ورفع آثار الحادث.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج، ونقل الجثتين لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.