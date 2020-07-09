فهمي: "الشيوخ" سيضم خبرات من تخصصات مختلفة ولن يقدم خدمات للمواطنين

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مجلس الشيوخ سيضم الخبرات في التخصصات المختلفة ولن يكون له علاقة بتقديم الخدمات للمواطنين، وذلك وفق ما حدده الدستور المصري.

وأضاف "فهمي" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن مجلس الشيوخ سيكون بمثابة "بيت للخبرة" لإدارة الخطط القومية ومناقشة القضايا المختلفة حتى تخرج التشريعات بجودة وتخصص أكبر في مختلف المجالات، موضحا أنه يجب أن يعلم المواطن الفوارق الجوهرية بين المجالس المصرية المختلفة، وهناك تفاؤل بإجراء الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ المصري، والذي سيكون به خبرات في شتى ومختلف المجالات.

وأكد أن انتخابات مجلس الشيوخ ستحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، باعتبارها المرة الأولى منذ فترة طويلة التي يتم من خلالها انتخاب أعضاء المجلس: "فيه تفاؤل بأن اللي هيلتحق بالمجلس أصحاب الخبرات"، مشيرا إلى أن صلاحيات مجلس الشيوخ مهمة ولا يجب الحديث بأنها تأتي في العملية الاستشارية فقط، والهدف من وجود المجلس هو تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع نطاق المشاركة في مصر، وسيكون ضامنًا لجودة التشريعات، حتى لا تخرج التشريعات من مجلس النواب بها مشكلات.

وفند أنه ومن الضروري على المواطنين زيادة الوعي عبر وجود أحزاب كبرى وأخرى صغيرة وثالثة لا وجود لها، ولن يكون هيمنة على مجلس الشيوخ بمستوى كبير، حيث يجب على كافة المواطنين المشاركة في الانتخابات المقبلة والخاصة بمجلس الشيوخ حتى يختاروا ممثليهم في المشهد السياسي الخاص بالمجلس.