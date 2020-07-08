6 مستشفيات توقع الكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ بالإسكندرية

قال الدكتور خالد جمال عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن مستشفيات المحافظة بدأت اليوم الأربعاء، استقبال راغبى الترشح لعضوية مجلس الشيوخ لإجراء الكشف الطبي اللازم، كشرط من شروط الترشح.

وأضاف "عبد الغني" أن المستشفيات المشاركة هي "العامرية العام" و"رأس التين العام" و"الجمهورية العام" التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، ومستشفى القباري العام وشرق المدينة التابعتين لأمانة المراكز المتخصصة ، علاوة على المجلس الطبى العام بالإسكندرية.

وقال الدكتور عماد خلف، مدير عام الطب العلاجى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن إجراء الكشف الإكلينيكي، وسحب العينات لتحليل المخدرات يتم بالمستشفيات المحددة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، فى حين يتم كشف الصحة النفسية بمقر المجلس الطبي العام بالمنشية من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة السابعة مساء.

وأوضح "خلف" أن إجمالى تكلفة الكشف الطبي المحددة من قبل وزارة الصحة هي 2850 جنيهًا، مشيرا إلى أن المجلس الطبي العام سيقوم بإخطار المتقدمين بنتيجة الكشف الطبى خلال 72 ساعة من تاريخه.