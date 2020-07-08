أبرزهم هاني الناظر.. الوفد يستقر على 8 مرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ

كشف ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد، عن أسماء المرشحين الذين استقر عليهم الحزب للدفع بهم في انتخابات مجلس الشيوخ ضمن القائمة الانتخابية الموحدة التي يجرى المفاوضات حاليا لتشكيلها مع عدد من الأحزاب الأخرى.

وأكد الهضيبي لـ"الوطن"، أن الحزب استقر حتى الآن على 8 مرشحين من ذوي الكفاءة والخبرة في مجالات مختلفة على رأسهم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية والصدفية.

وشملت قائمة مرشحي الحزب أيضا الدكتور هاني سري الدين وياسر الهضيبي وطارق تهامي وعبير عصام وعبد الباسط محمود وطارق عبدالعزيز والمستشار محمد ضيف الله.

وتابع الهضيبي أن الحزب ينتظر فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بشكل رسمي السبت المقبل كي يتقدم بأوراق الترشح لهذه الأسماء للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال المستشار القانوني للقائمة الانتخابية الموحدة مع عدد من القوى السياسية الأخرى.