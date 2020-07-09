بيع 240 صك أضاحي بـ432 ألف جنيه في كفر الشيخ  

أعلن سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بيع 240 صك أضحية، حتى الآن، بمبلغ 432 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن المُستهدف هو الوصول إلى 1.5 مليون جنيه هذا العام.

وقال الفقي إن المديرية بدأت في بيع صكوك الأضاحي الخاصة بوزارة الأوقاف، للعام الرابع على التوالي في 5 يونيو الجاري، عبر منافذها بالإدارات وفي جميع مراكز المحافظة.

وأضاف أن مديرية أوقاف كفر الشيخ حققت المُستهدف في مبيعات الصكوك العام الماضي، والتي بلغت 680 صكا بمبلغ مليون و224 ألف جنيه، بزيادة عن العام قبل الماضي، مؤكدا أن المنابر لعبت دورا رئيسيا في تبصير الناس بأهمية الصكوك.

أشار إلى أنه جرى توزيع 22 طنا من لحوم الأضاحي التابعة لوزارة الأوقاف على المناطق الأكثر احتياجا والفقراء والمساكين، عن طريق أئمة المساجد ومديري الإدارات العام الماضي، موضحا أن وزارة الأوقاف لا تتوانى في تقديم كل العون للفقراء وأصحاب الحاجات من خلال إدارات البر بالمديريات الإقليمية.

وأوضح أن المديرة مستمرة في بيع صكوك الأضاحي حتى آخر أيام التشريق، مناشدة الأهالي بشرائها للتوزيع على الفقراء.