بكري: مبادرة "مستقبل وطن" بشأن "الشيوخ" تهدف لتنشيط الحياة الحزبية

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المعايير التي وضعها حزب مستقبل وطن فيما يتعلق بالتفاوض مع جميع الأحزاب والقوى السياسية من أجل إعداد قائمة وطنية موحدة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، تهدف لتنشيط الحياة الحزبية واختيار الكوادر التي يحتاجها مجلس الشيوخ القادم، وذلك لأن المجلس سيتم فيه مناقشة كافة المقترحات والرؤى مع عرضها في النهاية أمام مجلس النواب.

وأضاف "بكري" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن القائمة النسبية دائما ما تؤدى إلى مشكلات بداخل الأحزاب وتفجره داخليا، ولذلك تم اعتماد نظام القائمة في الانتخابات البرلمانية، موضحا أنه يتم تقسيم أعضاء الأحزاب بالبرلمان ومجلس الشيوخ بوزنها النسبي في الشارع المصري.

وأكد أن النظام الانتخابي الذي تم الاتفاق عليه جاء بواقع 50% بنظام الفردي و50% من نظام القائمة، واستجاب لذلك حزب مستقبل وطن ونوابه ما أدى إلى الموافقه على ذلك الإجراء، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تمر انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب بشكل هادئ وذلك نظرا لما تواجهه مصر من مرحلة حرجة خلال الفترة الحالية.

وتابع: "معانا فترة دعايا انتخابية مش هتزيد عن 12 يوم، وبسبب كورونا مش هيكون فيه نفس شكل الدعاية القديمة، ولكن سيتم استخدام أشكال للدعايا بشكل مبتكر لعدم تكدس المواطنين في سرادقات الانتخابات".