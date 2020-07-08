بعد تثبيت أسعار البنزين.. ما هي آلية تسعير المحروقات؟

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضي، التوصيه بتثبيت الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2020، حيث جرى الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 6.5 جنيه للتر البنزين 80 و 7.75 جنيه للتر البنزين 92 و8.75 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.

الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، قال إن آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية متبعة في العديد من دول العالم، موضحا أن الآلية تستهدف تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ثلاثة أشهر.

وأضاف الإدريسي لـ"الوطن"، أن هناك عوامل عدة تساعد في وضع آلية التسعير الجديد، وهو السعر العالمي لبيع المنتجات البترولية والسعر العالمي لبرميل خام برنت، موضحا أن العامل الثاني هو سعر صرف الجنبية أمام العملات الأجنبية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن هذه الآلية تعمل على تعديل الأسعار كل 3 أشهر، وأنه ليس مع كل تغير تضع الحكومة سعرا جديدا، موضحا أنه إذا كان ارتفاع البنزين من 1% إلى 9% تتحمل الدولة هذا الارتفاع حفاظا على استقرار السوق، أما إذ ارتفع السعر أكثر من 10% يجري وضع آلية تسعير جديدة.

بينما أكد الخبير الاقتصادي، أن هذه الآلية تعمل على تعديل الأسعار كل 3 أشهر، "الحكومة لا تضع سعرا جديدا مع كل تغيير"، موضحا أنه إذا كان ارتفاع البنزين من 1% إلى 9% تتحمل الدولة هذا الارتفاع حفاظا على استقرار السوق، أما إذ ارتفع السعر أكثر من 10% يجري وضع آلية تسعير جديدة.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عزت محمد، إن آلية التسعير التلقائي هي لجنة تعمل على تحديد أسعار الوقود المحلية وفقا لعدد من الاعتبارات الاقتصادية التي في ضوئها يتحدد السعر الجديد.

وتابع الخبير الاقتصادي، بأن استمرار التثبيت يساعد على استقرار الأسعار في السوق المصرية، دون حدوث أي إضطربات لارتفاع أو انخفاض.