أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. وعيار 21 يسجل 800 جنيه

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم بشكل كبير، حتى سجل عيار 21 الأكثر شهرة في مصر مبلغ 800 جنيه.

وقال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب والمشغولات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار المعدن الأصفر ارتفعت لأعلى مستوى لها منذ 9 سنوات، ليبتعد عن أعلى نقطة تاريخية بقيمة 4%.

يأتي هذا بعد تدفق 40 مليار دولار في النصف الأول من السنة في صناديق الذهب، بعد هرولة المستثمرين لشراء المعدن النفيس، كملاذ أمن وتدني أسعار الفائدة.

وأضاف "واصف" أن أسعار الذهب محليًا حققت سعر قياسي جديد للمعدن النفيس، خاصة بعد ارتفاعه عالميًا.

وتوقع أن تستمر الارتفاعات خلال الفترة القادمة، لكن قد تتباطأ هذه الارتفاعات لجني الأرباح في الأسواق العالمية.

ونصح القراء بأن الوقت الحالي مناسب للشراء رغم الارتفاعات المتتالية، لأنه يتوقع أن ترتفع خلال الأيام القليلة المقبلة.

أسعار الذهب

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 بين 914 و917 جنيهات، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 بين 800 و802 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بين 686 و687 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و416 جنيهًا.