"الثانوية": "عينة الفيزياء" تحدد مصير درجات "السؤال الغامض"

قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم البدء فى تصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء، يوم السبت.

وأضاف «حجازى»، اليوم، أنه فى ضوء ما تسفر عنه نتائج العينة، سيتم اتخاذ قرار بشأن الجزئيات الصعبة.

وفى حال ما إذا تم اكتشاف أن هناك سؤالاً غامضاً، فسيتم إلغاؤه، وتوزيع درجاته على باقى أسئلة الامتحان.

وأكد «حجازى» احتمال حذف سؤال بالكامل، فى حال ما إذا أظهرت العينة صعوبته، أما إذا أظهرت حصول طلاب على الدرجة النهائية فى الفيزياء، فلن يتم حذف أجزاء.

فرحة فى "أدبى الأزهر والعلوم الإسلامية" لسهولة امتحانى "الفلسفة والنصوص"

وأدى طلاب الثانوية الأزهرية، اليوم، امتحانى «الفلسفة والمنطق» لـ«شعبة الأدبى»، و«الأدب والنصوص والمطالعة» لـ«العلوم الإسلامية»، وأكدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد، لـ«الوطن»، أن الامتحانات سادها جو من الفرح، ولم تكن هناك أى شكاوى من الطلاب داخل اللجان، وجاء الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط.

من جهة أخرى، شهد الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون لتطوير مدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسنى، الثانوية الصناعية بنات بمدينة نصر، لتصبح مدرسة «WE» المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال «شوقى» إن الوزارة تسعى إلى إطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مختلف المجالات، يكون بها تخصصات جديدة تخاطب مهن المستقبل، خاصة أن تطوير التعليم الفنى يعد استثماراً فى رأس المال البشرى.

وقال وزير الاتصالات إن البروتوكول يستهدف توفير كوادر فنية مؤهلة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وحاصلة على شهادات معتمدة دولياً، لتلبية احتياجات السوق، والمنافسة على الصعيدين الإقليمى والعالمى.