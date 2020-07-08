جمال بيومي: مجلس الأمن قادر على معاقبة من يرفض حل الأزمة الليبية

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التدخل التركي في ليبيا مرفوض جملة وتفصيلًا من قبل مصر الجارة لليبيا بحدود تمتد لـ1200 كيلو متر.

وأضاف "بيومي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، ويذاع على فضائية "ON E"، أن الجالية المصرية في ليبيا تصل لـ2 مليون مصري، ويحق لمصر حماية مواطنيها في الداخل والخارج على حد السواء.

وأوضح أن كل القرارات التي اتخذتها مصر في ليبيا أيدتها الدول الكبرى، وكل القرارات المصرية التي اتخذت خلال السنوات الماضية أيدها الجميع، وندمت الدول التي لم تتخذ ذات النهج: "كل من خالفنا في قراراتنا ندم بعد ذلك، ولدينا سياسة خارجية تعتمد على احترام الآخر والمصالح المشتركة".

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن أغلب الدول أيدت مبادرة القاهرة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، للوصول لحل شامل في الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن من شأنه فرض عقوبات على الدول التي ستخالف قراراته فيما يتعلق بالأزمة الليبية وسبل حلها.