رحمة عن إصابتها بـ كورونا: للأسف الرئتين تأثروا.. وفي طريقي للشفاء

طمأنت المطربة رحمة عبر حسابها على فيسبوك جمهورها على صحتها بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت رحمة "أحبائي ربنا مايحرمنيش منكم جميعا ولا من سؤالكم ودعائكم لي ولأمي الحبيبة ولأسرتي ربنا يتقبل لنا جميعا، آمين، اللي مستغرب إني لسه تعبانة لأن للأسف الرئتين تأثروا وأختي أكثر مني يا حبيبتي كفاكم الله جميعا شره وشر كل الشرور والأمراض".

وأضافت: أما عن باقي الأسرة فبخير والحمد لله ووالدتي في تحسن بطيء لكن الحمد لله على كل حال وعلى أي حال، والآن أنا الحمد لله رب العالمين في طريفي للشفاء التام بإذن الله تعالى ورجعالكم هاتروحي مني فييين والدكتور بيقولي قربنا وهانت وكلام جميل كده.

وتواصل رحمة قائلة: نصحني طبيبي المحترم بعدم إعادة المسحة والمقطعية والتحاليل إلا بعد مرور 3 أسابيع من التحسن حتى نتأكد من صحة النتائج هذا كل ما لدي من أخبار أشكركم جميعا على الاهتمام.