"ًصندوق العشوائيات" يبدأ تطوير 5 مناطق في الإسكندرية.. تعرف عليها

بدأ صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، في البدء بتطوير 5 مناطق عشوائية في الإسكندرية من أصل 7 مناطق مقرر تطويرها وهم منطقة العصافرة قبلي بحي منتزه ثان، ومنطقة نادي الصيد بحي وسط، ومنطقة الدخيلة بنطاق حي العجمي، ومنطقة محسن الكبري بحي المنتزه أول، ومنطقة الحضرة الجديدة بحي محرم بك.

2 مليون نسمة هو العدد للسكان داخل الـ7 مناطق المقرر تطويرهم من قبل الصندوق حيث تم تخصيص ميزانية 811 مليون جنيه لأعمال التطوير.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أطلق إشارة البدء في تطوير منطقة الحضرة الجديدة بنطاق حي وسط بتكلفة تقدر بـ148.3 مليون جنية، ومدة تنفيذ ١٢ شهر.

وذلك بتمويل من صندوق العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء. ووفقاً للبروتوكول الذي تم توقيعه فى ديسمبر الماضي مع الصندوق سيتم تطوير ٧ مناطق غير مخططة بالمحافظة تخدم نحو ٢ مليون نسمة من سكان المحافظة، وتبلغ تكلفتها التقديرية ٨١١ مليون جنية.

وتعد منطقة الحضرة الجديدة خامس المناطق التى بدأ التطوير فيها وذلك بعد البدء في منطقة العصافرة وعزبه محسن ونادى الصيد والدخيله

وقال "الشريف" إن منطقة الحضرة الجديدة تقع علي مساحة ١٨٦ فدان، ويقطن بها حوالي ١٢١ ألف أسرة. وأضاف أن جميع أعمال التطوير بها ستتم بالتوازي؛ بدء من تطوير شبكة الصرف الصحي بها بتكلفة ٥٦ مليون جنية وتركيب ٥٠٠ شنيشة جديدة فضلاً عن ٣٩٧ شنيشة القديمة، وتطوير الطرق بتكلفة ٧٤.٢ مليون جنية من خلال رفع كفاءة ورصف ٣١٥ شارع بالمنطقة وتطوير شبكة الكهرباء بتكلفة ٥.١ مليون جنيه من خلال تركيب ٧٥٠ ذراع و٥٠ عامود إنارة، وأعمال دهانات الوجهات بتكلفة ١٣ مليون جنية.