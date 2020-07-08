أسقف غرب الإسكندرية ينفي إصابته بكورونا

نفى الأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس، ما نشر عبر أحد المواقع الالكترونية المسيحية حول إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الأسقف، إنه بصحة جيدة ويمارس خدمته بشكل طبيعي ولا صحة لما نشر في هذا الشأن، مطالبا الجميع بتحري الدقة وتوخي الحذر في نشر مثل هذه الأخبار.

يذكر أنه توفى 7 من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الماضية بفيروس كورونا المستجد، وأصيب آخرون منهم من تلقى العلاج وتم شفاؤه ومنهم مازال يخضع للعلاج في العزل المنزلي وداخل المستشفيات.

وكانت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فوضت أساقفة الإيبارشيات في اتخاذ قرارات فتح أو استمرار غلق الكنائس في ضوء المعطيات الصحية حول تفشي الوباء بكل محافظة، فيما قرر البابا تواضروس استمرار غلق كنائس القاهرة والإسكندرية حتى منتصف الشهر الجاري بحكم أنهم يعدان "إيبارشية البابا".